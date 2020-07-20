HABERTURK.COM

Meksika'da ağır silahlanmış uyuşturucu kartellerini gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, Meksika hükümeti görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Meksika Kamu Güvenliği Sekreteri Alfonso Durazo, yetkililerin şok etkisi yaratan görüntülerin gerçekliğini araştırdığını söyledi.

Görüntülerde ağır silahlar taşıyan ve askeri üniformalar giyen bir grubun, zırhlı araçların yanında poz verdiği ve üzerlerindeki yeleklerde CJNG (Jalisco Yeni Nesil Karteli) ifadelerinin yer aldığı görülüyor. Silahlı kişiler ayrıca Jalisco kartelinin başındaki Nemesio Oseguera'ya bağlılıklarını belirten sloganlar atıyor.

Meksika medyasında yer alan haberlere göre, Meksika Ordusu'yla kıyaslanabilecek türde silahlara sahip olan görüntülerden kartel üyeleri, Jalisco kartelinin 'özel kuvvetlerini' oluşturuyor. Görüntülerin geçtiğimiz günlerde Jalisco eyaletini ziyaret eden Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'a bir gözdağı olarak çekildiği düşünülüyor.

Hükümet adına yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, "Hiçbir suç grubu federal güvenlik güçlerine başarılı şekilde karşı koyabilecek kapasiteye sahip değil" ifadelerine yer verildi.

CJGN, Meksika'da giderek artan bir güce sahip ve Meksika hükümeti için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kartel son olarak geçtiğimiz ay Meksiko City polis şefine yönelik suikast girişiminin arkasındaki güç olarak gösterilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Guanajuato'daki bir bağımlılık kliniğine yapılan ve 24 kişinin ölümüne neden olan silahlı baskının da Meksika hükümetinin kartellerle yürüttüğü savaşla ilgili olduğu öne sürülmüştü.