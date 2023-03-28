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Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde bulunan Ulusal Göç Enstitüsü'nün binasında çıkan yangında en az 39 göçmen hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Giriş: 28.03.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü
AA

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, ülkenin kuzey bölgesindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen Enstitü yetkilisi, Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki gözetim merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 39 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yerel medya kaynaklarındaki görüntülerde, gözetim merkezinin önünde birçok itfaiye aracı ve ambulansın yanı sıra yerde örtü altında cesetler yer alıyor.

Meksika savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bölgeye müfettişler sevk ettiği belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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