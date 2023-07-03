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Meksika belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika’nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halka şans getirmesi için gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi

Giriş: 03.07.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Meksika belediye başkanı timsahla evlendi
Belediye başkanı timsahla evlendi
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İHA

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula’nın Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia halkına şans, bolluk ve refah getirmesi için Alicia Adriana adlı timsahla evlendi.

Müzik ve danslar eşliğinde festival havasında geçen düğüne şehir halkı büyük ilgi gösterdi.

Düğün öncesinde Alicia Adriana adlı timsaha gelinlik giydirilirken, güvenlik için ağzı bağlandıktan sonra San Pedro Huamelula şehri sokaklarında dolaştırıldı.

Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi. Burada timsah ile Belediye Garcia arasındaki nikah şehrin ileri gelen dini lideri tarafından kıyıldı.

“BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ”

Belediye Başkanı Garcia, nikah sırasında timsah gelinle evlenmeyi kabul edip etmediği sorulması üzerine, “Sorumluluğu kabul ediyorum çünkü biz birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu. Aşk yoksa evlilik olamaz. Biz birbirimizi seviyoruz ve prenses kızla evlenmeyi kabul ediyorum” cevabını verdi.

GELENEK 1789 YILINA DAYANIYOR

San Pedro Huamelula şehrinde 1789 yılından beri süregelen gelenek zamanında birbirine düşman olan iki topluluğun barışmasını simgeliyor.

Her yıl düzenlenen bu temsili evliliğin şehir halkına bolluk, barış ve uyum getirmesi temenni ediliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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