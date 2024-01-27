Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor - En son haberler

        Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor

        Mehmetçik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına devam ediyor. Eller tetikte gözler hedefte görevine ara vermiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.

        KAHRAMANCA VE FEDÂKARCA

        Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” notu ile askerlerin kış şartlarında çalışmalarına dair fotoğraf paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmetçik
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa