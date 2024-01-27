Mehmetçik zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.

KAHRAMANCA VE FEDÂKARCA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” notu ile askerlerin kış şartlarında çalışmalarına dair fotoğraf paylaştı.