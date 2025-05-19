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        Haberler Sağlık Mehmetçiğin gıda sağlığı GKAM laboratuvarlarına emanet - Haberler | Sağlık Haberleri

        Mehmetçiğin gıda sağlığı GKAM laboratuvarlarına emanet

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te konuşlu birliklerinde kullanılmak üzere satın alınan gıda ürünlerinin numuneleri Gemlik'te titizlikle analiz ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:29
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        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te konuşlu birlikleri için satın alınan her türlü gıda ürünü, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezine bağlı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında inceleniyor.

        Toplu beslenme sisteminin uygulandığı TSK'da, personelin tükettiği ürünleri önceden denetleme görevini GKAM Başkanlığı yerine getiriyor.

        NUMUNELER FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİTLERE KARŞI ANALİZ EDİLİYOR

        GKAM Başkanlığına Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te bulunan askeri birliklerden gönderilen gıda ve içeceklerin numuneleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı çok sayıda test ve analize tabi tutuluyor.

        Söz konusu 8 ildeki 70 birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen numunelerin sonuçları titizlikle değerlendiriliyor.

        Her biri farklı alanda uzman personelle analiz yapılması için kurulmuş laboratuvarlarda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor.

        Gıda ve içeceklerin tedarikinden, tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrolleri de yapılıyor.

        Mehmetçiğin sağlığının emanet edildiği Gemlik Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 21 Temmuz 2014'te Türkiye Akreditasyon Kurumundan da akreditasyon belgesi aldı.

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