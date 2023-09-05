Mehmet Ulay kimdir, neden vefat etti ve kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Mehmet Ulay'ın hayat hikayesi
Ünlü oyuncu Mehmet Ulay'dan acı haber... Şimdiye dek birçok dizi ve filmde rol alan 81 yaşındaki oyuncu, hayatını kaybetti. Son olarak Mahkum dizisinde Zahit karakterini canlandıran Ulay'ın vefatı ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte, konuyla ilgili detaylar...
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Sanat dünyası Mehmet Ulay'dan gelen acı haberle sarsıldı. Keloğlan, Çiçero ve Beyza'nın Kadınları gibi filmlerinin yanı sıra Ezel, Mahkum ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok rol almış olan Ulay, yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Mehmet Ulay'ın hayat hikayesi ve kariyerinden satırbaşlarını bir araya getirdik...
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MEHMET ULAY KİMDİR?
Mehmet Ulay, 1942’de İstanbul’da doğdu. Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. 1963’te Devlet Tiyatroları’nda sanat hayatına başladı.
Ankara Sanat Tiyatrosu’na 1965’te başlayan Ulay, 1969’da İngiltere’ye giderek Oldwick Theater’da görev aldı.
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Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu, Almanya ve Amerika’da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.
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Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları şöyle:
“Çalıkuşu”, “Sakıncalı Piyade”, “Casablanca”, “Yalandan Kim Ölmüş”, “Fehim Paşa Konağı”, “Cahide”, “Saat 9.05”, “Komik Para”, “Jan Dark Davası”, “Bir Halk Düşmanı”, “403. Kilometre”, “Ayak Takımı Arasında”, “Mefisto”, “Yusuf ile Menofis”, “Sacco ile Vanzetti”, “Ortak”, “Durand Bulvarı”, “Mayın”, “Sarıpınar 1914”, “Müfettiş”, “Zenginin Maceraları”, “Küçük Burjuvalar”, “Keloğlan”, “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç”, “Ayak Bacak Fabrikası”
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Oynadığı dizi ve filmlerden ise bazıları şunlar:
“Mahkum”, “Seni Çok Bekledim”, “Hükümsüz”, “Hakan: Muhafız”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Baba Candır”, “Muhteşem Yüzyıl”, Galip Derviş”, “Mavi Kelebekler”, “Ezel”, “Arka Sıradakiler”, “Emret Komutanım”, “Oğlum İçin”, “Kurşun Asker”, “Yarım Elma”, “Üvey Baba”, “Küçük Besleme”, “Ruhsar”, “Kurtuluş”, “Süper Baba”, “Yıldızlara Bak”, “Çiçero”, “Emret Komutanım Şah Mat”, “Komik-i Şehir”, “Meyhanecinin Kızı”, “Beyza’nın Kadınları”, “Keloğlan” . (AA)