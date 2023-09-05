Sanat dünyası Mehmet Ulay'dan gelen acı haberle sarsıldı. Keloğlan, Çiçero ve Beyza'nın Kadınları gibi filmlerinin yanı sıra Ezel, Mahkum ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok rol almış olan Ulay, yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Mehmet Ulay'ın hayat hikayesi ve kariyerinden satırbaşlarını bir araya getirdik...