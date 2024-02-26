Mehmet Topal'dan Unai Emery'e ziyaret!
Eski futbolcu ve şimdilerde teknik direktörlüğe hazırlanan Mehmet Topal, Valencia'dan eski hocası Umai Emery'i ziyaret etti
Giriş: 26.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:33
Türk futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Topal şimdilerde teknik direktörlüğe hazırlanıyor.
Topal Valencia'dan eski hocası Umai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa maçına gitti ve tecrübeli teknik direktör Unai Emery'den bilgiler aldı.
Mehmet Topal 2010/2011 ve 2011/2012 yıllarında Valencia'da 2 sezon Unia Emery ile birlikte çalışmıştı.