Annesi Emine Tekdağ Hanımefendi’yi kaybeden Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’a taziye ziyaretleri sürüyor.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bugün Ciner Medya Grubu’nun Taksim’deki binasına gelerek Tekdağ’a taziye dileklerini iletti.