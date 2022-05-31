Mansur Yavaş’tan Kenan Tekdağ'a taziye ziyareti

Geçen hafta annesi Emine Tekdağ Hanımefendi'yi kaybeden Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a taziye ziyaretleri sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Tekdağ'ı Ciner Medya Ankara Temsilciliği’nde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.