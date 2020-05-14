İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor dün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Tesisler ise İl Sağlık Müdürlüğünün tavsiyeleri üzerine 14 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan tesislerde bulunan futbolcular, teknik heyet, ve kulüp çalışanlarından toplam 60 kişi karantinaya alındı.

Karantinada bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek konuyla ilgili yaptığı açıklamada dün gece takım olarak ciddi bir travma yaşadıklarını ifade ederek, “Yaşadıklarımı anlatmak çok zor, ne bir teknik direktörün, ne bir sporcunun, ne de bir kulübün bunları yaşamasını istemem. Burada takım yöneten kişi olarak elinizden hiçbir şey gelmiyor ve çaresiz kalıyorsunuz. Testlerin pozitif çıkan teknik ekipten bir arkadaşımızın eşi hamile, başka bir sporcumuzun eşi 4 gün sonra doğum yapacak. Dün gece ciddi bir travma yaşadık. Zor bir süreç. Ben 35 yıllık kariyerimde futbolun, insan sağlığını etkileyeceği dönemlerde oynanmasının doğru olmadığını gördüm” dedi.

“KIZIMIN DOĞUM GÜNÜNDE ONU AĞLATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Dün yaşanılanlardan sonra kızının kendi doğum gününde korkarak ağladığını ve kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını belirten Teknik Direktör Özdilek, “Ben 60 gündür ailemle kendimi İstanbul’da izole etmiştim. Bu süreci zor bir şekilde atlattık. Futbol diğer mesleklere benzeyen bir meslek değil. Öncelikle sağlığın olması gerek. Ben futbol aşığı bir adamım ama sağlığım hepsinden daha önemli. Ne para ne de başka bir şey ilk önce sağlık gelir. Benim kızımı doğum gününde ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Bu travma herkeste var. Kısa sürede birçok takımda bu vakaların artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOĞU TAKIM TEST YAPTIRMADAN ANTRENMAN YAPIYOR”

Bazı takımların test yaptırmadan antrenman yaptığını ya da sadece bir kez test yaptırdıklarını kaydeden Özdilek, “Şunu söylemem lazım bizim ligimizde de Süper Lig’de de birçok takım test yaptırmadan antrenmana başlıyor. Ya da bir test yaptırıp ikinci testi yaptırmıyor. İlk testlerden sonra her şey bitmiş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ciddi anlamda büyük bir risk. Ben futbolcularımın hiç birinde hastalığın belirtisini görmedim. Bu futbolcuların eşi, babası, annesi ve çocuğu var. Dolayısıyla insanlardan rica ediyorum biraz duyarlı olun” açıklamalarında bulundu.

“VAKALAR BİRÇOK TAKIMDA ARTACAK”

Liglerin iptal edilmediği sürece vakaların artacağına da değinen Mehmet Özdilek, “Futbolda ligler neden iptal edilmiyor bilmiyor. Dünyada bazı ülkelerin başlamak gibi düşünceleri var ama bazıları iptal etti. Bu işin ekonomik tarafına hak veriyorum. Ama fedakarlık gerekiyorsa hepimizin o fedakarlık içerisinde olması lazım. İllaki bir şeyi yapacaksın demek işi başka bir boyuta getiriyor. Bugün Beşiktaş’ta yeni vakalar var. Birçok takımda artacak bu vakalar. Kimse test yaptırmadan antrenman yapıyor. Doğru yaptığımız her şey yıkılacak. Bu süreç çok önemli diyorsak dikkatli olmalıyız. Çünkü bizim yaptığımız işte mesafeyi koruma şansımız yok” dedi.

Özdilek, daha sonra A Spor'a yaptığı açıklamada "Süper Lig ve 1. Lig'de, test yaptırmadan antrenmanlara başlayan takımlar olduğunu biliyorum. Bazı takımlar bir negatif sonuç aldıktan sonra 2. testi yaptırmıyor. Birçok takımda çıkıp, söylemediklerini de biliyorum.