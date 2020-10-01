Mehmet Kurt'tan 'Boşluk'

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Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının aranjesini Azerbaycan'ın başarılı aranjörü Nail Yusifov üstlenirken, mix-mastering çalışmaları ise ses mühendisi olan Ufuk Bulut tarafından yapıldı.

Mehmet Kurt, şarkıyı bestelerken Doğu ve Batı müziği sentezinde bir düşünce yapısıyla hareket ettiğini dile getirdi. Kurt, trap, R&B ve Türk müziğinden arabesk ile bütünleştirerek, müzikseverlerle bambaşka bir tarzı paylaştı.

Tarzını 'TrapBesk' olarak nitelendiren Mehmet Kurt, yenilenen ve her geçen gün farklılaşan müzik portföyünde önemli bir adım atmak üzere yeni projesinde farklılaşmayı hedef aldı. Mehmet Kurt'un yepyeni şarkısı 'Boşluk', tüm müzik platformlarında yerini aldı.