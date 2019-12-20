"HİÇ UNUTAMADIĞIM BİR ŞEY OLDU"

- Hayran olduğum ama tanıştıktan sonra fıs çıkan çok ünlü var. Çok var derken eskiden çok oluyordu ama oraları kapattım. Mesela John Lurie... Çünkü hiç unutamadığım bir şey oldu. İstanbul'a geldi bir konser için. Ben de restoran işletiyorum, oraya geldi. Filmden bir repliği söyledim, hiç oralı bile olmadı. Üzülmüştüm, sonra bir şey beklememeyi öğrendim.