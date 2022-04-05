Mehmet Dinçerler'den 'Kum Gibi' performansı

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Ünlü popçu Hadise ile evlilik hazırlığında olan ve şu aralar nişanlısıyla birlikte Maldivler'de tatil yapan iş insanı Mehmet Dinçerler, dört yıl önce seslendirdiği bir şarkı ile gündeme geldi.

34 yaşındaki Dinçerler'in, kameraların karşısında söylediği Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.