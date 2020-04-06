"O yüzden, o güne kadar kendini bağlayacak şeyler söylememek mantıklıdır. Bugün için insanların konuşacağı iki şey var. Birincisi: Çalışmak zorunda olan insanları mümkün oldukça sağlıklı bir ortamda tutup, çalışmalarını kolaylaştıracak bir düzen kurmak."