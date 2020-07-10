Yayıncı kuruluş ile TFF arasındaki ilişki şöyle: Fikir beyan ediliyor, kabul ediliyor ya da edilmiyor. Yönetici, yayıncı kuruluş değil, federasyondur. Görüş bildiriliyor, uygulanıyor ya da uygulanmıyor. Ligin başlamasıyla ilgili beIN Sports'un görüşü bu ay için başlamasıydı. Ancak bildirilen görüş olmadı. Yayıncı ne isterse bunu yaptırabilir diye bir şey düşünülüyor ama öyle bir şey yok.