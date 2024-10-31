Mehmet Cibara, Paola Egonu iddialarını HT Spor'a yanıtladı!

İtalya Ligi ekibi Vero Volley Milano'da forma giyen Paola Egonu için Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yöneticisi olan Mehmet Cibara, HT Spor'dan Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

İtalyan yıldız ile herhangi bir görüşme olmadığını ifade eden Cibara şunları söyledi:

"Biz her iki takımımızı da yeni kurduk, henüz altı hafta oldu. Hem kadın takımımız hem erkek takımımızdan çok memnunuz. Şu an için herhangi bir takviye planlamamız bulunmuyor"