Mehmet Boynukalın kimdir? Sorusu merak eidliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Diğer yandan yarın Cuma Namazı öncesinden başlayacak program da belli oldu. Mehmet Boynukalın kimdir? İşte detaylar...

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

Lisans, El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992)

Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995)

Doktora, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999)