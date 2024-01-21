Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

İlk yarı bu açıklık çok hissettirdi kendini. Galatasaray geçen sezondan bu yana 8.farklı sol beki Kaan ile oynasa da, Barış Alper adeta “gezgin oyuncu” haline dönüşse de Trabzonspor önünde çok rahat bir ilk yarı oynadı. Özellikle Barış Alper’in sağ kanadı defalarca ve etkin zorlaması oyun üstünlüğünde sarı-kırmızılılara avantajlar sağladı. Kaldı ki Zaha’nın attığı gol ve hiç yerini yadırgamaması birçok insana şu soruyu sordurdu: “Okan hocam Halil ile 3-5 maç niye vakit kaybedildi?” Atılan gol dışında da etkin üretken oyun, merkezi ve kanatları iyi organize etmesi, Trabzonspor’u iyiden iyiye geriye itti.