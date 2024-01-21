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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Şaheser - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

        Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveyle aradaki farkı kapatmış oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Trabzonspor zaferini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:43
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        • 1

          Afrika Kupası’ndaki Hakim, Bakambu; sakat Olivera, yedek Icardi, Ndombele, Tete ve Davinson… Bu eksikliklerin sonrasındaki 11 dahi Trabzonspor’dan kadro kalitesi olarak Trabzonspor’a galebe çaldı. Trezegue, Pepe ve Onuachu’nun Afrika Kupası’nda olması, Abdülkadir’in kadro dışı Bakasetas’ın yedek olması aradaki KALİTE FARKI’nı kapatacak unsurlar değildi.

        • 2

          İlk yarı bu açıklık çok hissettirdi kendini. Galatasaray geçen sezondan bu yana 8.farklı sol beki Kaan ile oynasa da, Barış Alper adeta “gezgin oyuncu” haline dönüşse de Trabzonspor önünde çok rahat bir ilk yarı oynadı. Özellikle Barış Alper’in sağ kanadı defalarca ve etkin zorlaması oyun üstünlüğünde sarı-kırmızılılara avantajlar sağladı. Kaldı ki Zaha’nın attığı gol ve hiç yerini yadırgamaması birçok insana şu soruyu sordurdu: “Okan hocam Halil ile 3-5 maç niye vakit kaybedildi?” Atılan gol dışında da etkin üretken oyun, merkezi ve kanatları iyi organize etmesi, Trabzonspor’u iyiden iyiye geriye itti.

        • 3

          Çıkmak istedikleri zamanlarda da arkadaki boşluklardan iyi faydalandı Galatasaray. İlk yarıda tribündeki bordo-mavilileri heyecanlandıracak tek pozisyonda 39’da Fountas’ın ceza sahasındaki etkili akınını Muslera etkisiz bıraktı. 1-0’dan daha fazla skorla da soyunma odasına gidilebilirdi.

        • 4

          İkinci yarı ilk yarıdan da kolay oldu. Biri sayılmayan 5 gol atan Galatasaray reaksiyonsuz rakibi önünde her istediğini yaptı. Zaha çıktı aralarında benim de bulunduğum birçok insanın eleştirilerine bir büyük maçta harika yanıt verdi. Trabzonspor’un bu halini tanımakta güçlük çektik. Galatasaray’da da yapabileceğinin maksimumu ortadaydı. Zaha’ya ikinci yarı iki Kerem ve Kaan eşlik etti.

        • 5

          18.00’de Fenerbahçe’yi yakalama şansı olan Galatasaray İsmail hocanın “psikolojik üstünlük bizde” dediği ortamda rakibini 21.00’de yakaladı. İyi oyun, bol gol, büyük bir rakibe karşı alınmış sükseli bir galibiyet ile bu gecenin üstünü Galatasaray oldu.

        • 6

          Trabzonspor için bu akşam kötü demek bile güçtü. Ligin en zor deplasmanlarından biri kabul edilen Trabzon’dan 3 puanı 5-1 ile almak ne Galatasaray için normal ne de ev sahibi için. Abdullah Avcı takımlarından herhangi birini bu kadar çaresiz görmek bordo-mavililer için çok üzücü.

        • 7

          Galatasaray bileğinin hakkıyla nefis bir galibiyet aldı, önü sonu ardı başı tam bir ŞAHESER idi… Okan hoca ve oyuncuları kutlamalı.

        • 8
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