"BÜYÜK HIRSLARIMIZ OLMADI"

Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 1993 Avrupa Güzeli, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.