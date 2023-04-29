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Son dakika: Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor mu? Açıklama geldi - Magazin haberleri

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor mu? Açıklama geldi

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Arzum Onan'dan açıklama geldi

Giriş: 29.04.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1996'da nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, gözlerden uzak bir şekilde evliliklerini sürdürüyordu.

  • Can adında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi.

  • Arzum Onan'ın eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları da ileri sürüldü.

  • Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ'un eşine psikolojik şiddet uyguladığı da iddia edildi.

  • Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e taşındığı ve boşanma davası açtığı ileri sürüldü. Basına yansıyan bu iddia sonrasında Arzum Onan'dan açıklama geldi.

  • "İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

    Eşiyle fotoğrafını paylaşan Arzum Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

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