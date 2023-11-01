Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini 2023'ün Mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ, eski eşinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı. Aslantuğ'a kayıtsız kalmayan Onan da "Ağlarım" sözleriyle karşılık verdi
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Ayrılsalar da beraberler...
1996'da nikâh masasına oturan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 2023'ün Mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı.
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Ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanlamış ve boşanma sürecini anlatmıştı. Buna göre ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Arzum Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istemişti.
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"ARZUM 'ARTIK KARI KOCA GİBİ HİSSETMİYORUM' DEDİ"
"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim" diyen Mehmet Aslantuğ, sözlerine şöyle devam etmişti: Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum. Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara. Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın, kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.
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"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"
Arzum Onan ise "Şu dönem kolay değil ama alışıyorum. Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullanmıştı.
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ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Eski eşlerden Mehmet Aslantunğ, Arzum Onan'ın 50'nci yaşını kutladı. Aslantuğ, Onan'ın fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi: İyi ki doğdun güzel kız. Bir ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100'üncü yıldaki 50'inci yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin.
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"AĞLARIM"
Arzum Onan ise eski eşinin bu gönderisine "Ağlarım" mesajını yazıp, kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.
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