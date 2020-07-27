Eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Aslantuğ, paylaşımına şu notu düştü:

Kaptanın seyir defteri... Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için de çok pişman! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç fark etmez!

Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için.

Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım.