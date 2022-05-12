24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Mehmet Ali, finalde İranlı rakibiyle karşılaştı. Rakibine 8-0 üstünlük kuran milli güreşçi altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, grekoromen stilde ayrıca Kürşat Kiraz (60 kilo), Muhammet Akdeniz (77 kilo), Ahmet Talha Kacur (87 kilo), Bayram Aksu (82 kilo) ve Mehmet Uysal (130 kilo) ile 5 gümüş madalya elde etti.

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