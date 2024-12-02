Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil, polis merkezinde imza attı - Magazin haberler

        Mehmet Ali Erbil, polis merkezinde imza attı

        Reklamını yaparak yasadışı bahis teşviğinde bulunduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil, mahkeme kararıyla uygulanan haftada bir gün imza verme yükümlülüğü kapsamında polis merkezine gitti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:55 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mehmet Ali Erbil hakkında, reklamını yaparak yasadışı bahis teşviğinde bulunduğu suçlamasıyla; 'kişileri reklam yoluyla spor müsabakalarına dayalı yasadışı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.

        • 2

          Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Erbil’in, hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu.

        • 3

          30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Mehmet Ali Erbil'in, ilk duruşma öncesinde avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.

        • 4

          HER HAFTA BİR GÜN İMZA ATMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

          Yapılan itiraz sonucunda, 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilmiş, Mehmet Ali Erbil hakkında her hafta pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

        • 5

          ERBİL, KARAKOLA GİDEREK İMZA VERDİ

          Adli kontrol tedbiri kapsamında Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'deki polis merkezine giderek imza attı. Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan oradan ayrıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa