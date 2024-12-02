Mehmet Ali Erbil, polis merkezinde imza attı

HER HAFTA BİR GÜN İMZA ATMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Yapılan itiraz sonucunda, 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilmiş, Mehmet Ali Erbil hakkında her hafta pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.