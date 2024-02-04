Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Ali Sadi Erbil

"ALİ SADİ 'BÖYLE BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI ATARIM' DEDİ"

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.

Yasmin Erbil, ayrıca babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi, 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmış ve babasının sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanışmayı istemediğini söylemişti.