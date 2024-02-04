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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yi sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştırdı... 'Kendimi balkondan atarım' demişti - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil oğlu Ali Sadi'yi sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştırdı

        Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil; "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" demişti. Mehmet Ali Erbil, bu açıklamaların ardından oğlu Ali Sadi'yi sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:10
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        • 1

          Nergis Kumbasar - Yasmin Erbil - Mehmet Ali Erbil

          Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

        • 2

          Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Ali Sadi Erbil

          "ALİ SADİ 'BÖYLE BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI ATARIM' DEDİ"

          Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.

          Yasmin Erbil, ayrıca babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi, 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmış ve babasının sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanışmayı istemediğini söylemişti.

        • 3

          Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan - Mustafa Erbil - Ali Sadi Erbil

          OĞLUNU SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRDI

          Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in açıklamalarının ardından sevgilisi Gülseren Ceylan ve oğlu Ali Sadi'yi tanıştırdı. Oğlu ve sevgilisiyle birlikte akşam yemeği yiyen Erbil, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Mustafa Erbil de yemekte yer aldı.

        • 4

          Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu - Mehmet Ali Erbil

          ÜÇ ÇOCUK BABASI

          Öte yandan 1980'de Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 1982'de kızı Sezin dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile boşandı.

          Mehmet Ali Erbil, 1985'te Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ikinci kez nikâh masasına otursa da evlilikleri uzun sürmedi, aynı yıl içerisinde boşandılar.

        • 5

          Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

          Mehmet Ali Erbil, 1989'da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Kızları Yasmin'in dünyaya geldiği bu evlilik ise 1996'da sona erdi.

        • 6

          Ali Sadi Erbil - Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşkun

          Mehmet Ali Erbil, ardından 2001 - 2003 arasında Sedef Altıntaş ile evlilik yaşadı. Erbil, son evliliğini ise 2005'te Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Ali Sadi'nin dünyaya geldiği bu evlilik ise 2011'de bitti.

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