Mehmet Ali Erbil, eski eşini yalnız bırakmadı
Mehmet Ali Erbil'in eski kayın validesi Aysel Coşkun, vefat etmişti. Ünlü şovmen, anne acısıyla sarsılan eski eşi Tuğba Coşkun'u, cenazede yalnız bırakmadı
2005 - 2011 arasında Tuğba Coşkun ile evlilik yaşayan, Ali Sadi adında bir oğlu olan Mehmet Ali Erbil; dün, eski kayın validesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurmuştu. Erbil, sosyal medya sayfasından; "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulunmuştu.
Tuğba Coşkun da acısını; "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" sözleriyle paylaşmıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aysel Coşkun’un cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Şeyda Coşkun - Tuğba Coşkun
Mehmet Ali Erbil'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.
Cenazede, Tuğba Coşkun'un sevgilisi iş insanı Fikret Orman da yer aldı.
Ali Sadi Erbil de anneannesinin cenazesindeydi.
Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun kardeşleri acı günlerinde; Gülben Ergen, Demet Şener, Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Derya Şensoy - Ferhan Şensoy
Gülben Ergen
Demet Şener