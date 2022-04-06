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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Nereden bulmuş orayı!

Etiler'de objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın 7'nci kez sevgilisi Çağlar Ökten ile Prag'da nikah masasına oturacağını hatırlatan muhabirlere yanıt verdi. Ünlü şovmen, "Nereden bulmuş orayı!" diyerek, espri yaptı

06.04.2022 - 09:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi.

  • Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu ve bir YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.

    Mehmet Ali Erbil, konuyla alakalı, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • "ÇARKIFELEK'İ ÖZLÜYORUM"

    Gazetecilerin, "Çarkıfelek'i programını özlüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren şovmen, "Evet, çok özlüyorum. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra izlemek için ekran başına geçerdi, bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu." şeklinde konuştu.

  • "NEREDEN BULMUŞ ORAYI!"

    Son olarak Erbil, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın 7'nci kez sevgilisi Çağlar Ökten ile Prag'da nikah masasına oturacağını hatırlatan muhabirlere, "Nereden bulmuş orayı!" diyerek, espri yaptı.

  • "EVLİLİK KONUSUNDA ONA YETİŞMEME ÇOK VAR"

    Erbil, daha önce, "Seda Sayan 7’nci kez evlenmeye hazırlanıyor. Siz 4’te kaldınız." diyen muhabirlere, "Ona yetişmeme daha çok var. 6’ncı nikâhına gidememiştim, ‘7’nciye kısmet.’ demiştim. Bak 7’nci geldi. 7’nciye de gidemezsem 8’inci nikâhına giderim." yanıtını vermişti.

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