Dostları ile yemek yiyen Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisine bir TikTok hesabı açmıştı. Akşamları canlı yayınlar yaparak eğlendiğini söyleyen ve bir gelir elde eden Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın, "Günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" cümleleri hakkında konuştu.

Erbil, "Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı.