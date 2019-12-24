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Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy, Libya'nın Trablus kentinden izlenimlerini aktarıyor.

Ersoy, Muammer Kaddafi iktidarının son bulduğu devrim sonrasında ülkede yaşanan gelişmelerin günlük hayatı ve ülkenin gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Libya'daki iç savaş, Türkiye ile BM tarafından tanınan Libya hükümeti arasında imzalanan mutabakatın ardından gündeme daha sık gelmeye başlamıştı. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Türkiye'nin Libya'ya asker gönderebileceği iddia edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Doğu Akdeniz'deki doğal gaz geriliminin taraflarından olan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan General Hafter ile bir araya gelmişti.