"Taliban'ın infaz fotoğrafı asılsız"

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Mehmet Akif Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Taliban’ın helikopterle birini astığına dönük haberler asılsız. Helikopteri kullanan da asılı gibi görünen de zaten Taliban.

Asıldığı söylenen kişi orada Taliban bayrağını açmaya çalışıyor ancak beceremiyor. Görüntü de farklı algılanarak paylaşılıyor."

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından örgütün mensupları, birçok yerde Amerikan yapımı silahlarla ve araçlarla fotoğraflanmıştı. Bunlardan biri de Black Hawk helikopteri.