Mehmed Reşad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Mehmed Reşad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Mehmed Reşad Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Mehmed Reşad Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

REKLAM advertisement1

Ordunun tamamen siyasete müdahil olduğu, devletin birden fazla cephede mücadeleler vermekte olduğu Mehmed Reşad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Mehmed Reşad Dönemi Genel Özellikleri

Abdülhamid’in 1908 yılında tahttan indirilmesi sonucu Osmanlı Devleti’nde hükümdar olan Mehmed Reşad döneminin ilk önemli olaylarından bir tanesi Trablusgarp Savaşı’dır. 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp ve Bingazi’yi işgal etmeleri üzerine gerçekleşen savaş 1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması ile sona ermiştir.

1912 – 1913 senesinde yaşanan Balkan Savaşları da Mehmed Reşad döneminde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu iki savaşın sonunda Osmanlı Devleti; Batı Trakya, Ege Adaları, Selanik ve Arnavutlu gibi önemli yerleri kaybetmiş; Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti tamamen sona ermiştir.

REKLAM

Dünya Savaşı esnasında ise Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında İttifak Devletleri arasında yer almış ve 4 sene süren savaş İttifak Devletleri’nin dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin mağlubiyeti ile sona ermiştir. Savaşın ardından 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ise tüm Anadolu coğrafyasının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesine zemin hazırlamış ve Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

Mehmed Reşad Dönemi Önemli Olayları

1908 ile 1918 yılları arasını kapsayan Mehmed Reşad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1911 yılında İtalyanlar ile Trablusgarp Savaşı gerçekleşmiş, 1912’de ise taraflar arasında Uşi Antlaşması imzalanmıştır.

1912 ile 1913 yılları arasında gerçekleşen Balakn Savaşları neticesinde, Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir.

Osmanlı Devleti, 1914 yılında İttifak Devletleri yanında 1. Dünya Savaşı’na dahil olmuştur.

Dünya Savaşı’nın mağlup olarak tamamlayan Osmanlı Devleti 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır.

Mehmed Reşad 1918 tarihinde vefat etmiştir ve yerine Mehmed Vahdeddin geçmiştir.

Mehmed Reşad Dönemi Savaşları

Trablusgarp Savaşı (1911)

İtalyanların Trablus ve Bingazi’yi işgal etmeleriyle gerçekleşen Trablusgarp Savaşı 1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması ile sona ermiştir.

REKLAM

Bu antlaşmaya göre, Trablus ve Bingazi’ye özerklik tanınmış ve Ege Denizi’nde bulunan On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.

Balkan Savaşı (1912 – 1913)

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı bu savaş sonunda, Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasındaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdir.

1913 yılında Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Londra Antlaşması imzalanmış ve buna göre Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a, Selanik, Girit ve Güney Makedonya Yunanistan’a bırakılıştır. Ayrıca bu savaş sonunda Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır.

Balkan Savaşı (1913)

Balkan Savaşı neticesinde Bulgarların çok fazla kazanım elde etmesi diğer Balkan devletlerini rahatsız etmiş ve Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a savaş ilan etmişlerdir. Balkanlardaki bu karışıklığı fırsat bilen Osmanlı Devleti de bu savaşa katılmış ve Edirne ile Kırklareli’ni Bulgarlardan geri almıştır.

Dünya Savaşı (1914 - 1918)

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve İttifak Devletleri yanında savaşa girmiş ve bu savaş 1918 yılında İttifak Devletleri’nin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Savaş sonunda Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasında 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile de Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.

ÖNERİLEN VİDEO