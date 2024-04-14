Meghan Markle'ın sahnedeki tuhaf hareketi şaşkınlık yarattı

"UTANÇ VERİCİ"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olayla ilgili yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Kocasına karşı güvensiz görünüyor. Bu yüzden ona tutunmaya devam ediyor ve kocasının yanında duran her kadını yanına çekiyor" derken; bir başkası, şu ifadeyi kullandı:

"Meghan'ın kontrolcü kişiliği tüm dünyanın gözünün önünde. Zarafetten ve cömert ruhtan o kadar yoksun ki... Kendini Harry'nin takımının galibiyetine dahil etti. Utanç verici.”