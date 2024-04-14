Meghan Markle'ın sahnedeki tuhaf hareketi şaşkınlık yarattı
Prens Harry ile Meghan Markle'ın katıldığı polo maçı etkinliğinde tuhaf bir an yaşandı. Sahneye ödül vermeye çıkan Markle, bir kadının kocasının yanında durup poz vermesine izin vermedi
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Eşi Prens Harry'ye olan aşkını her fırsatta göstermekten kaçınmayan Meghan Markle, polo maçı etkinliğinde herkesi şaşırtan, tuhaf bir anın yaşanmasına neden oldu.
Önceki gün Wellington Florida'daki Grand Champions Polo Club'da, Prens Harry'nin de oynadığı polo takımının son galibiyetini kutlamak ve şampiyonluk kupasını vermek için sahneye çıkan Meghan Markle, önce eşini dudağından öperek kutladı ve takım arkadaşlarıyla birlikte poz verdi. Royal Salute Polo Challenge takımı oyuncularıyla ve eşi Prens Harry ile sahnede yan yana duran 42 yaşındaki Markle, sahneye çıkan başka bir kadının Prens Harry'nin yanında fotoğraf çekilmesine izin vermedi.
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Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Markle, sahneye çıkan kadına sol tarafında durmasını işaret ederken gülümsedi ve videodaki başka biri kadına "Bu tarafa gel" diye seslendi.
Görevlilerden biri olabileceği düşünülen kadın, şampiyonluk kupasını elinde tutan Prens Harry'nin değil, Meghan Markle'ın yanına geçerek fotoğrafa girdi.
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"UTANÇ VERİCİ"
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olayla ilgili yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Kocasına karşı güvensiz görünüyor. Bu yüzden ona tutunmaya devam ediyor ve kocasının yanında duran her kadını yanına çekiyor" derken; bir başkası, şu ifadeyi kullandı:
"Meghan'ın kontrolcü kişiliği tüm dünyanın gözünün önünde. Zarafetten ve cömert ruhtan o kadar yoksun ki... Kendini Harry'nin takımının galibiyetine dahil etti. Utanç verici.”
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Prens Harry'nin 2006'da kurduğu, HIV ve AIDS teşhisiyle yüzleşmeye çalışan çocuk ve ergenlere yardım eden Sentebale adlı hayır kurumuna destek amacıyla polo turnuvası düzenleniyor.
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İKİ YENİ DİZİ ÇEKECEKLER
Öte yandan Meghan Markle ve Prens Harry'nin yapım şirketleri Archewell Productions'ın 2020'de kazançlı bir anlaşma imzaladıkları Netflix için iki yeni dizi üzerinde çalıştığı geçtiğimiz günlerde açıklandı.