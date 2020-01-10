Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu kararı İngiliz basınında da geniş yer buldu. Pek çok İngiliz gazetesi haberi 'Meghan Markle' ve 'exit' (çıkış) kelimesini birleştirerek 'Megxit' başlığıyla verdi. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olan Brexit'in ardından şimdi de Megxit, İngilizleri meşgul etti.