Megan Fox, hamile olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, sosyal medya üzerinden rapçi nişanlısı Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu
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Megan Fox, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda ayrılıp yeniden barıştığı nişanlısı, ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.
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Bir yıl önce yaşadığı düşük sonrası bu müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımına, "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin." notunu düşen Fox, kaybettiği bebeğinin ardından yeniden umutlu bir başlangıç yapmanın mutluluğunu paylaştı.
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Fox, eski eşi Brian Austin Green'den 11 yaşındaki Noah, 10 yaşındaki Bodhi ve 7 yaşındaki Journey adında üç çocuğa sahip. Machine Gun Kelly ise eski eşi Emma Cannon'dan olan 15 yaşındaki kızı Casie Colson Baker'ın babası. Bu, çiftin dünyaya gelen ilk çocukları olacak.
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Fox ve Kelly, 2020 yılının sonlarına doğru ilişkiye başlamış, 2022'de nişanlanmış, 2023'te ise kısa süreli bir ayrılık yaşamışlardı. Ancak çift, aralarındaki bağı tekrar güçlendirerek yeniden bir araya gelmişti.
Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Avalon