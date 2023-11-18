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        Haberler Gündem Hava Durumu Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek! İstanbul'da18-19 Kasım hava durumu! İstanbul'da hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!

        İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına sabah saatlerinde başladı. Havada ve denizde ulaşım seferlerinin iptal edilmesine neden olan "tam fırtına"nın, mega kentte 48 saat etkili olacağı; ani su baskını, sel ve çatı uçması gibi hadiselere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Marmara'yı etkisi alan fırtına nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de, deniz seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:07
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        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve AFAD'ın dün peş peşe yaptığı uyarıların ardından dün THY, yurt içi ve yurt dışında karşılıklı olarak 40 seferini iptal ettiğini açıklarken; bu sabah BUDO, Bursa-İstanbul seferlerini yapamayacağını duyurdu.

        SAAT: 06.00'DA BAŞLADI

        İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına sabah: 06.00'dan itibaren kendisini göstermeye başladı.

        48 SAAT ETKİLİ OLACAK

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        Yurt genelinde 28 kent ile birlikte "turuncu" alarm verilen İstanbul'da fırtınanın hızının bugün 75-80 km'yi, yarın ise 100-110 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu. Yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı bildirildi.

        YETKİLİLERDEN DİKKAT UYARISI

        Taksim İstiklal Caddesi’nde yağışa yakalanan vatandaşların şemsiye ve montlarıyla korunmaya çalıştığı ve koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Yetkililer, ani su baskını ve çatı uçması gibi doğal felaketlere karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

        İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİNDE İPTAL

        Şiddetli lodos nedeniyle, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi: "Hava muhalefeti (Lodos) sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

        BURSA VE ÇANAKKALE'DE SEFERLER İPTAL

        Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacağı seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. de, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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