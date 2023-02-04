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Medvedev'den uyarı gibi açıklama: Her türlü silahı kullanmaya hazırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahların bir etkisi olmayacağını öne sürdü. Medvedev ayrıca "Duruma göre tehditlerin doğası gereği, her türlü silahı kullanmaya hazırız" diye ekledi.

Giriş: 04.02.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Medvedev'den uyarı gibi açıklama: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
HABERTURK.COM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği gelişmiş silahlarının sadece Rusya'nın daha fazla misilleme saldırısını tetikleyeceğini söyledi ve "Kiev'in yönetimi altında kalan tüm Ukrayna yanacak" dedi.

Gazeteci Nadana Fridrikhson ile röportaj gerçekleştiren Medvedev, Fridrikhson'un uzun menzilli silahların Rusya'yı Kiev ile müzakereye zorlayabileceği sorusunda "Sonuç tam tersi olacaktır" diye yanıtladı.

Medvedev "Kendimize herhangi bir sınır koymuyoruz ve duruma göre tehditlerin doğası gereği, her türlü silahı kullanmaya hazırız. Sizi temin ederim ki cevap hızlı, sert ve ikna edici olacaktır" diye ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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