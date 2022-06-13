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Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, bir kez daha Ukrayna'yı ve destek veren ülkeleri tehdit etti.

Metro'nun haberine göre Medvedev, "Sıklıkla Telegram paylaşımlarımın neden bu kadar sert olduğuna dair sorular alıyorum. Çünkü onlardan nefret ediyorum. Onlar yozlaşmışlar. Onlar Rusya'nın ölümünü istiyorlar. Ve ben hayatta oldukça onların yok olması için elimden geleni yapacağım" dedi ve "Mahşerin atlıları çoktan yola çıktı" diye ekledi.

Eski milletvekili Dmitry Gudkov ise Medvedev'in Putin sonrası dönem için hazırlık yaptığını ve bu nedenle açıklamalarının sertlik dozunu artırdığını iddia etti.

DAHA ÖNCE DE 'VURURUZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Al Jazeera'ye konuşan Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği silahlara ilişkin konuşmuştu.

Medvedev, "Bu tür silahlar Rusya topraklarına karşı kullanılırsa, ülkemiz silahlı kuvvetlerinin, karar alma merkezlerini vurmaktan başka çaresi kalmayacak. Ancak anlaşılmalıdır ki, nihai karar alma merkezleri ne yazık ki Kiev topraklarında bile değil. Bu yüzden kesinlikle dikkate alınması gereken bir tehdit" demişti.