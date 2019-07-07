Gary Medel de Arjantinli yıldıza benzer bir açıklama yaptı ve hakeme yüklendi. Şilili yıldız "Messi'ye katılıyorum. O pozisyonda sarı kart bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik o kadar. Hakem, oradaki durumu çok daha iyi idare edebilirdi." ifadelerini kullandı.