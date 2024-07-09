Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meclis geçen sene çalışmalarının tamamlaması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına ara vermişti. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek ve ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...