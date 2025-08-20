Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Meclis önünde beyaz Toros marka aracını yakan şüpheli tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Meclis önünde beyaz Toros marka aracını yakan şüpheli tutuklandı!

        Başkentte TBMM önünde beyaz Toros marka aracını yakan Mehmet Emin Fidan adlı şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şüphelinin, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.08.2025 - 12:39 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:07
        Beyaz Toros yakan şüpheli tutuklandı!
        Başkentte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yakan Mehmet Emin Fidan (57), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.

        Mersin'den Ankara'ya gelen Mehmet Emin Fidan, hurda araç teşvikiyle ÖTV indirimi beklediğini belirterek, indirim çıkmadığı gerekçesiyle TBMM önünde 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Gözaltına alınan Mehmet Emin Fidan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan soruşturma başlatıldı. Fidan, işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-a maddesi gereğince 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir" dedi.

