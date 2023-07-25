Meclis olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu CHP'nin çağrısıyla toplandı. Yeter sayısının sağlanmasıyla ön görüşmeler başladı.
Meclis Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.
Önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı. Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu,MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu söz aldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Kurul çalışmalarına katıldı.
GENEL GÖRÜŞME YAPILACAK MI?
Müzakerelerin sonunda, oylama yoluyla genel görüşme açılıp açılmamasına karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde genel görüşme açılacak