Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un makamındaki görüşme basına kapalı yapıldı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarının ardından katıldığı televizyon programlarında, bir siyasetçinin Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığını ileri sürmüştü. Şentop, Soylu'nun iddiasına konu olan siyasetçinin kim olduğunu açıklaması gerektiğini bildirmiş, bu çağrısını yazılı olarak da Soylu'ya iletmişti. Bu iddiaların ardından iki ismin ilk görüşmesinde konunun ele alındığı tahmin ediliyor.