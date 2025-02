Meclis araştırma komisyonunun İliç raporu

13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'in işlettiği sahada meydana gelen maden kazasını araştırmak üzere kurulan TBMM Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Hazırlanan raporun 76 maddelik sonuç bölümünde şu tespit ve öneriler yer aldı:

Altın madeni çok eski dönemlerden beri farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Altın; ödeme aracı olarak, değer saklama ve yatırım için, süs eşyası yapımı için, bazı teknolojik araç gereçlerin yapımında kullanılan değerli ve stratejik öneme sahip madenlerden biri olmuştur. Bu stratejik öneme sahip madenin ekonomik katkısı, bölgesel istihdam ve ulusal kalkınma açısından büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, yaşanan kaza iş güvenliği, güvenli üretim ve çevresel koruma önlemlerinin hassasiyetini bir kez daha yasama organının gündemine taşımıştır.

Madencilik sektörü, birçok bilim dalının ve uzmanlık alanının kesişim noktasında bulunduğu için, madencilik faaliyetleri mevzuat ve düzenleme açısından idarenin farklı kurumlarının etki alanında yer almaktadır. Bu sebeple mevzuat düzenleme çalışmaları, İdarenin farklı kurumlarının görev ve sorumluluk sınırlarının çizilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi süreçleri ile izin, denetleme, izleme süreçlerinin etkinliği için önem taşımaktadır.

Bu bölümde, soruşturmak ve yargılamak gibi yargısal görevi olmayan Araştırma Komisyonu olarak, Anayasa’nın 138. maddesi çerçevesinde yasama ve yargı erkleri arasındaki görev ayrımını da titizlikle gözeterek bir daha benzer kazaların olmaması ve güvenli madencilik faaliyetleri için birçok öneri sıralamıştır. Kanun koyucu sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu alanda yapacağı yasal düzenlemelere altlık oluşturulması hedefiyle öneriler genel bir çerçeve içerisinde, geniş bir şekilde sunulmuştur. Bu anlamda sonuç kısmı, mümkün olduğunca aynı konuda iletilen farklı önerileri de kapsayacak şekilde geniş tutulmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde benzer kazaların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirler, altın madeni sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, çevre sağlığı ve halk sağlığı açısından olumsuz etkilerinin izlenmesi ve bertarafı, çevresel etki süreçlerinin izlenmesinin şeffaflaştırılması, çevresel etkilerin önlenmesi, faaliyetten etkilenen maden sahalarının eski haline getirilmesi, madencilik eğitimi, altın madenlerinde güvenlik ikliminin kurumsallaştırılması, altın madenin milli menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi dahil bir çok başlıkta, madenleri ekonomiye kazandırırken “önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik” anlayışıyla yürütülen güvenli ve sürdürülebilir altın madenciliği mimarisinin ve politikalarının geliştirilmesine yönelik öneriler maddeler halinde aşağıda sunulmaktadır.

1- Altın madeninin üretim görünümü:

Altın, dünyanın hemen her bölgesinde tarihin her döneminde kabul gören ve yüksek önem atfedilen bir maden olmuş, özellikle finans sisteminde stratejik bir rezerv aracı konumunu hep korumuştur. Bu sebeplerle altın üretimi her dönemin gündemi olmuştur. Dünya genelinde 1900’lü yılların başında 400 ton olan altın üretimi sürekli bir artış göstererek 1936’lardan itibaren 1.000 tonların üzerine çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’nı müteakip ortalama 900 tonlarda seyreden üretim değerleri 1957 yılından itibaren 1.000 ton üzerine çıkarak sürekli bir artış göstermiştir. 1990’lı yıllardan itibaren 2000 tonun üzerinde, 2013 yılından itibaren de 3.000 ton üzerinde üretim değerleriyle karşılaşılmaktadır. Üretim, 2022 yılında ise 3634 ton, 2023 yılında 3644 ton olarak gerçekleşmiştir.

Tarihi olarak bakacak olursak, Osmanlılar dönemi boyunca işletilen altın-gümüş madenleri hazine için kaynak oluşturmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte durdurulan Çanakkale-Kartaldağı-Astyra madeni, Anadolu’da işletilen Osmanlı döneminin son altın madenidir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, yeraltı kaynaklarının devlet eliyle çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla, 1933 yılında Ekonomi Bakanlığı’na bağlı “Petrol Arama ve İşletme” ile “Altın Arama ve İşletme İdaresi” adıyla iki bağımsız kurum kurulmuştur. Daha sonra madenlerin gerekli jeoloji ve madencilik yöntemleriyle sistemli olarak araştırılması ve işletilmesi amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı Kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kurulmuştur.

MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1991 yılında kurulan altın pilot tesisinde Gümüşhane-Mastra altın cevherlerinden liç yöntemiyle altın elde edilerek ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet döneminde resmi olarak ilk altın üretimi 2001 yılında İzmir-Bergama’da Ovacık altın madeninde başlamıştır. Ovacık altın madeninden sonra, diğer madenler de onu izlemiş ve günümüzde 16 farklı tüzel kişilik (12 yerli, 2 yerli + yabancı ve 2 adet de yabancı sermayeli) tarafından 22 ayrı tesis alanında, 32 ruhsatta altın üretimi gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz üretimi başlangıçta 1,4 ton/yıl seviyesindeyken yeni açılan altın madenleri ve gerçekleştirilen kapasite artışları ile 2011 yılından itibaren 20 tonu aşmıştır. Üretim miktarı 2020 yılında 42 ton ile zirve yapmış olup, 2022 yılında 31 ton olarak gerçekleşmiştir. 2001-2022 yılları arası Türkiye toplam altın üretimi 452 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yıllık altın üretimi 2023 itibarıyla 36,24 ton civarında gerçekleşmiş olmasına karşın bu değer dünya altın üretiminde çok düşük bir orandır. Türkiye’nin altın potansiyelin daha büyük olduğu tespitleri yapılmıştır. Bu potansiyelin doğru ve güvenli bir şekilde üretime dönüştürülmesi madenciliğin ülke ekonomisine katkısını arttıracaktır.