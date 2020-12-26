Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği bir numaralı gündem ise yüz yüze sınavların iptal edilmesiydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze sınavlar iptal mi oldu sorusuna cevap verdi. İşte MEB'den son dakika açıklaması...

MEB YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL Mİ?

Yüz yüze sınavlar ertelendi. Sınavlar yarı yıl tatilinden sonra yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararlara ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavla belirleyeceğiz" dedi.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav tarihlerinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacağı ve e-Okul Sistemine işleneceği belirtildi.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, yatılı okullara kayıtlı öğrencilere yönelik düzenlemeler de paylaşıldı. Buna göre, ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin, valiliklerce gerekli tedbirler alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlamalar doğrultusunda sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyonda kalabilmeleri ve diğer pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacak.

Ortaöğretim kurumlarında ise pansiyonlarda barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili yönetmelik hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Sınavlar, pansiyonu bulunan okullarda pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Ayrıca valiliklerce gerekli önlem ve tedbirler alınarak taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki öğrencilerin yapılan sınav planlamalarına göre okullara taşınmaları sağlanacak.

İlköğretim kurumlarında proje ve ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmaları sunumu, dersin özelliğine göre yüz yüze, çevrim içi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek.

UZAKTAN EĞİTİME KATILIM ÖNEMLİ

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

Ortaöğretim kurumlarında ise iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri halinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecek. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek ve öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar, sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak. Eğitim kurumu yönetimleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecek.

Ayrıca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.