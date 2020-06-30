MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit amacıyla "Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması"nı hayata geçirecek.
MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde uzaktan eğitim süreci yürütüldüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kazanımlarını edinme düzeyleri belirlenecek. Geliştirilen yazılım aracılığıyla ülke genelinde 1-7 Temmuz'da "Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması" yapılacak.
Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak. Öğrencilere, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanan, bilgisayar, tablet ve cep telefonundan katılabilecekleri çevrimiçi test uygulanacak.
Testi, 5'inci sınıflar 1 Temmuz, 9'uncu sınıflar 2 Temmuz, 6'ncı sınıflar 3 Temmuz, 11'inci sınıflar 4 Temmuz, 7'nci sınıflar 6 Temmuz, 10'uncu sınıflar 7 Temmuz'da saat 08.00-23.59 arasında "araştırma.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.
Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak.
HER ÖĞRENCİ, SİSTEMİN KENDİSİNE RASTGELE ATADIĞI DERSTEN KATILACAK
Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.
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