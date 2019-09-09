2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci yeni dönemle birlikte birinci ve ikinci ara dönem tatillerinde çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takviminde okulların ne zaman kapanacağını ve ara tatil tarihlerini açıkladı. İşte haberin detayları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 OKUL TATİLLERİ

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.

İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.