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        MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" okutmayan özel okullara inceleme

        MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığını ve kitapları okutmayan özel okullar hakkında da inceleme başlatılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:41
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        MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" okutmayan özel okullara inceleme
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        MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı özel okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulunca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı.

        Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline göre hazırlanan öğretim programlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9. sınıflarda uygulanmaya başladığı ve ders kitaplarının da Bakanlıkça hazırlandığı hatırlatılan yazıda, diğer sınıf düzeylerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinden önce uygulanan öğretim programlarına devam edildiği anlatıldı.

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        YENİ MÜFREDATLA BAŞLAYAN KADEMELERİN KİTAPLARI BAKANLIKÇA YAZILDI

        Öğretim programları doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtıldığı bildirilen yazıda, "Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının uygulanması esastır.' hükmü yer almaktadır." açıklaması yer aldı.

        Bakanlığın yazısında, bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak Bakanlıkça dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında gerekli incelemenin yapılması istendi.

        YENİ MEVZUAT İLE ÜCRETSİZ DERS KİTABI OKUTULMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

        Milli Eğitim Bakanlığınca bu yılın şubat ayında hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu getirilmişti.

        16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte" yapılan değişiklikler arasında özel okullarda da "derslerde, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulmasını sağlamak" şeklindeki düzenleme de yer almıştı.

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        Bakanlık onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu kitaplar, öğretim programlarına ve çağın gereklerine göre sürekli güncelleniyor.

        Bu hükümle pek çok hedef amaçlanıyor. Bunlardan biri de Bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek. Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, ilgili bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken, ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor.

        Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

        Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak.

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        Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

        Yeni düzenlemeyle ayrıca "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisiyle kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirilmişti.

        Bakanlığın, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutmasına ilişkin süreç başladı.

        Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

        CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANABİLECEK

        Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderdi.

        Ücretsiz ders kitabını kullanmayan özel okullara, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki, kademeli olarak para cezasından, çalışma ruhsatının iptaline kadar giden cezai müeyyideler uygulanabilecek.

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