18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okullar ne zaman açılacak? 2019 Yaz tatili ne zaman bitecek? soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline çıktı. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı okulların açılacağı tarih belli. İşte haberin detayları...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019?
• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.
• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.
BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI
Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.
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