Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği 2021 il iç yer değiştirme başvuruları için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Takvimi'ne göre atama başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşte il il öğretmen ihtiyaç listesi...
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
2021 MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTELERİ
2021 il içi yer değiştirme başvuruları için adaylar tarafından araştırılan ihtiyaç listeleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Taşra ve Merkez şehirler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanan listeler şöyle:
2021 MEB DÜZCE ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB BİTLİS ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB DENİZLİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB KONYA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB MARDİN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB KONYA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB TOKAT ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB KARAMAN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB IĞDIR ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB BURSA ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB TEKİRDAĞ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021 MEB HATAY ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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