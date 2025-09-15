Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MEB eğitim takvimi 2025: Birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

        MEB eğitim takvimi 2025: Birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim takvimi duyuruldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ders zili çaldı. MEB'in illere gönderdiği 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'nde, kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleri de açıklandı. Peki, birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 14:29 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okulların açılmasıyla birlikte eğitim takvimi belli oldu. Eylül ayında ders zili çaldı. Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım ayında olacak. İşte, MEB eğitim takvimi

        • 2

          2025 MEB TATİL TARİHLERİ

          Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

          İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

          İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

          Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

          Diğer tatil günleri:

          Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

          Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

          Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

          Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

          Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

        • 3

          Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

          Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

          Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

          Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

          Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

          İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Habertürk Anasayfa