MEB eğitim takvimi 2025: Birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim takvimi duyuruldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ders zili çaldı. MEB'in illere gönderdiği 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'nde, kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin yanı sıra yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleri de açıklandı. Peki, birinci ve ikinci dönem ara tatil ne zaman?
Okulların açılmasıyla birlikte eğitim takvimi belli oldu. Eylül ayında ders zili çaldı. Öğrencilerin bu yıl ilk ara tatili olan Kasım ayında olacak. İşte, MEB eğitim takvimi
2025 MEB TATİL TARİHLERİ
Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma
Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma
Diğer tatil günleri:
Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
